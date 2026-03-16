Los elogios del jefe de Williams a Carlos Sainz: "Estuvo increíble"

James Vowles, jefe de Williams, habla muy bien de un Carlos que consiguió los primeros puntos del equipo. Unos puntos completamente inesperados.

Primeros puntos para el equipo Williams. Los logró Carlos Sainz, que cruzó la línea de meta noveno en el Gran Premio de China. Un resultado que está muy por encima de las prestaciones que ha puesto el equipo en su coche. Su arranque de temporada ha sido absolutamente desastroso.

Por eso James Vowles, jefe de Williams, le ha lanzado muchísimos elogios a su piloto. Califica su actuación de "impecable".

"Increíble actuación de Carlos al llevar el coche a la meta y asegurar nuestros primeros puntos de la temporada. Estuvo impecable de principio a fin y se mereció esos puntos hoy", explica el jefe del equipo Williams en palabras que recoge 'Motor.es'.

"Claramente, aspiramos a más. Sabemos que el coche aún no está donde debería en cuanto a rendimiento y tenemos planes para solucionarlo en los próximos meses", declara un Vowles que sabe que han empezado muy por detrás de sus rivales.

Están faltos de rendimiento, pero también de fiabilidad en el monoplaza: "Sabemos qué necesitamos mejorar en cuanto a fiabilidad y son aspectos que debemos abordar de inmediato, porque tenemos dos pilotos de primer nivel y creo que ambos podrían haber puntuado hoy".

Williams ha conseguido sus primeros puntos. Una muestra de que no están en la situación del año pasado. Tendrán que sufrir en la parte trasera con los Aston Martin y también con los Cadillac.