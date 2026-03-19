Ahora

Pueden solucionarlo pronto

Williams reconoce que en el coche de Carlos Sainz hay más sobrepeso del esperado: "Un problema tan grande..."

James Vowles, jefe de Williams, dice que hay más de 20 kilos de sobrepeso en sus coches: "Nos hace cambiar la forma de trabajar".

Carlos SainzCarlos SainzGetty

A pesar de que Carlos Sainz logró los primeros puntos para Williams en el Gran Premio de China, el equipo sigue atravesando muchos problemas. No son rápidos y están en la parte de atrás. James Vowles, el jefe de equipo, ha reconocido que el sobrepeso del coche es un problema serio.

En palabras que recoge 'Marca', Vowles dicen que son más de 20 kilos de sobrepeso: "Si fueran 20 kilos de sobrepeso... pero son más que esos".

"No es sólo la masa efectiva, el centro de gravedad cambia. Impacta en la recolección de energía o la velocidad al entrar a los vértices de las curvas", explica el jefe de Sainz y de Alex Albon.

Es un problema "complejo": "Es muy complejo. Un problema tan grande que nos hace cambiar la forma de funcionar y trabajar".

Son optimistas. Creen que pueden conseguir solucionarlo a corto plazo. "Se puede solucionar este año. Si no hubiese límite de costes, estaría mañana mismo. Pero no es así, y hay que coordinarlo con los componentes que van quedando obsoletos y las mejoras", detalla Vowles.

Japón es la próxima cita del mundial de Fórmula 1. Y Williams asume que seguirá estando atrás. Pero con Carlos haciendo magia, estar en los puntos ya no se ha convertido en una utopía.

Las 6 de laSexta

  1. Trump se desliga del ataque contra el mayor yacimiento de gas del mundo: "No habrá más ataques de Israel en South Pars"
  2. Javier Solana admite preocupación ante la "dramática situación" EEUU-Europa y apunta a Israel: "Trump está 'sometido' a la estrategia de Netanyahu"
  3. María Guardiola ofrece a Vox las consejerías de Presidencia, Agricultura e Industria para formar gobierno en Extremadura
  4. La guerra interna en Vox se agrava: la dirección se ríe de los 'purgados' pese a las últimas acusaciones de García-Gallardo sobre vínculos con Netanyahu
  5. Las contradicciones de los sospechosos por el crimen de Francisca Cadenas que pusieron el foco de la UCO sobre ellos
  6. Portadistas, ilustradoras, coloristas, pero sin firma: el mundo del cómic y la cultura reconocerá a las mujeres que trabajaron desde el anonimato