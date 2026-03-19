Williams reconoce que en el coche de Carlos Sainz hay más sobrepeso del esperado: "Un problema tan grande..."

James Vowles, jefe de Williams, dice que hay más de 20 kilos de sobrepeso en sus coches: "Nos hace cambiar la forma de trabajar".

A pesar de que Carlos Sainz logró los primeros puntos para Williams en el Gran Premio de China, el equipo sigue atravesando muchos problemas. No son rápidos y están en la parte de atrás. James Vowles, el jefe de equipo, ha reconocido que el sobrepeso del coche es un problema serio.

En palabras que recoge 'Marca', Vowles dicen que son más de 20 kilos de sobrepeso: "Si fueran 20 kilos de sobrepeso... pero son más que esos".

"No es sólo la masa efectiva, el centro de gravedad cambia. Impacta en la recolección de energía o la velocidad al entrar a los vértices de las curvas", explica el jefe de Sainz y de Alex Albon.

Es un problema "complejo": "Es muy complejo. Un problema tan grande que nos hace cambiar la forma de funcionar y trabajar".

Son optimistas. Creen que pueden conseguir solucionarlo a corto plazo. "Se puede solucionar este año. Si no hubiese límite de costes, estaría mañana mismo. Pero no es así, y hay que coordinarlo con los componentes que van quedando obsoletos y las mejoras", detalla Vowles.

Japón es la próxima cita del mundial de Fórmula 1. Y Williams asume que seguirá estando atrás. Pero con Carlos haciendo magia, estar en los puntos ya no se ha convertido en una utopía.