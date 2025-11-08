¡Da miedo! El bestial accidente de Bortoleto en la sprint del Gran Premio de Brasil

El accidente de Bortoleto en el GP de Brasil

El piloto brasileño de Sauber se fue contra el muro tras intentar adelantar a Alex Albon, saltando por los aires y destrozando su monoplaza.

Gabriel Bortoleto ha protagonizado uno de los accidentes más fuertes de la temporada. El piloto brasileño impactó por completo contra el muro en la última vuelta mientras competía por ganar posiciones.

En una pista mojada, donde salirse de la línea seca es un auténtico riesgo, adelantar se complica por dos. Tras varias vueltas tras Alex Albon, Bortoleto decidió intentarlo en el último giro, buscando la 11ª posición.

El brasileño se lanzó en la primera curva del circuito, pero en el momento en el que aplicó el pie sobre el freno, perdió por completo el control de su monoplaza, estampándose contra el muro interior, y cruzando por delante de Albon a toda velocidad para irse directo al muro exterior.

Golpe fortísimo, que ha obligado a Bortoleto a visitar el centro médico, aunque pudo salir por su propio pie del monoplaza. No tiene pinta de que pueda llegar a la clasificación de las 19:00h. Susto muy grande para el de Sauber.