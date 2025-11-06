Yolanda Díaz desmiente el bulo del bolso de 550 euros de su hija y carga contra la cosificación "permanente" a la mujer

Los detalles La derecha criticó a la vicepresidenta al pensar que la menor llevaba a un acto un complemento de 550 euros. "Sus primas le han regalado un bolso en la Feria de Vila Nova de Cerveira. Cuesta 25 euros", ha afirmado.

Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, ha hablado en 'Espejo Público' sobre un bolso. Sobre ese bolso 'Tote Bag' de la marca Marc Jacobs, valorado en 550 euros en su versión de piel, que lucía Carmela, su hija, en una función del Ballet Nacional. Que lucía, a priori, la menor en dicho acto.

Porque el complemento llamó la atención de la derecha, que criticó el hecho de que la hija de la vicepresidenta llevase un complemento de más de 500 euros. "Las primas de mi hija le han regalado un bolso en la Feria de Vila Nova de Cerveira. Cuesta 25 euros", ha afirmado la vicepresidenta.

Lo ha hecho expresando además su malestar por la desigualdad: "Usted y yo somos criticadas por nuestro aspecto físico y por nuestra forma de vestir. Y sus compañeros y mis compañeros, ni una palabra sobre ellos".

"Es muy injusto que a las mujeres nos cosifiquen y critiquen de manera permanente. Si usted y yo, probablemente, vistiéramos de otra forma abrirían los informativos diciendo que no representamos o bien a su profesión o yo quizá a la institución a la que represento", ha dicho.

Porque dice que lleve lo que lleve va a ser criticada: "Si voy de Zara, como hoy, me critican. Si voy mal vestida, también. Es injusto".

"Y fíjese en esta polémica. Me molesta bastante que mi hija, que tiene 13 años, esté involucrada en una falsedad", ha compartido la ministra.

