F1 2025 hoy, en directo: Carrera sprint del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1

MUY BUENAS TARDES Regresa la Fórmula 1 y lo hace en uno de los circuitos más míticos del calendario. Llega el turno de la carrera sprint del Gran Premio de Brasil, con el Mundial en juego y con Fernando Alonso en una muy buena posición de salida. Compartir en X

