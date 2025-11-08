ALONSO, DESDE EL 5º PUESTO
F1 2025 hoy, en directo: Carrera sprint del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1
Siga en directo en laSexta.com la carrera sprint del Gran Premio de Brasil de la temporada 2025 de Fórmula 1.
PISTA MOJADA
Veremos con qué neumáticos deciden salir los 20 pilotos de la parrilla. Por ahora, la probabilidad de lluvia es de 30% para esta sesión, pero la pista parece bastante mojada.
PIASTRI, 3º
El australiano ha mostrado un bajón de rendimiento en las últimas carreras. Ha perdido el liderato del campeonato y tendrá que luchar estas últimas carreras por recuperar esa primera plaza.
CARLOS SAINZ, ÚLTIMO
El madrileño no tuvo su mejor día. No dio con la tecla ayer y partirá en la sprint desde el último lugar. Tocará intentar la remontada...
MEDIA HORA...
Solo 30 minutos para que arranque la carrera sprint en Brasil...
FERRARI, DECEPCIÓN
No han encontrado ritmo el equipo de Maranello. Parecen en tierra de nadie. Charles Leclerc partirá desde el 8º puesto, mientras que Hamilton lo hará desde el 11º. Veremos su ritmo en carrera.
MERCEDES, AL ATAQUE
El equipo alemán siempre da la cara en Interlagos. Kimi Antonelli ha sido el primero de los Mercedes. Segunda plaza para el italiano hoy. Russell, partirá desde el 4º lugar, detrás de Piastri.
VERSTAPPEN, CON PROBLEMAS
El neerlandés parece estar sufriendo algo más estas últimas carreras con su Red Bull. En México no pudo luchar por la victoria. Hoy, partirá desde el 6º lugar para la sprint.
NORRIS, A ABRIR HUECO
El británico logró el primer puesto en la clasificación sprint de ayer. Ya es líder del Mundial, y quiere seguir ampliando la distancia. Buena oportunidad para hacerlo hoy.
FERNANDO ALONSO, A POR TODAS
El piloto asturiano partirá desde el 5º lugar tras un inicio de fin de semana perfecto en Interlagos. El español ha vuelto a reencontrarse con su Aston Martin, que parece tener muy buen ritmo en este trazado. Stroll, 7º.
MUY BUENAS TARDES
Regresa la Fórmula 1 y lo hace en uno de los circuitos más míticos del calendario. Llega el turno de la carrera sprint del Gran Premio de Brasil, con el Mundial en juego y con Fernando Alonso en una muy buena posición de salida.