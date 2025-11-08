ALONSO, A POR TODAS
F1 2025 hoy, en directo: Clasificación del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1
Siga en directo en laSexta.com la clasificación del Gran Premio de Brasil de la temporada 2025 de Fórmula 1.
NORRIS, A POR LA PERFECCIÓN
Hizo la pole y se llevó la carrera sprint. Sigue aumentando su distancia en el Mundial, y quiere más... Se sigue acercando al campeonato...
VERSTAPPEN, LA INCÓGNITA
Les está costando a los de Red Bull este fin de semana. No parecen haber tenido ritmo durante las sesiones sprint, por lo que veremos qué ocurre si cambian set up para esta clasificación.
CARLOS SAINZ, A POR EL TOP 10
Tras el desastre de clasificación sprint de ayer, el madrileño necesita un buen resultado para optar a los puntos mañana. No está siendo el mejor de los fin de semanas para Williams, pero aún así esperan regresar a la zona de puntos.
FERNANDO ALONSO, A POR UN OTRA SORPRESA
El piloto español logró el 6º lugar en la carrera sprint tras partir desde la 5ª posición. Nueva oportunidad para conseguir otra muy buena clasificación en un circuito donde Aston Martin suele ir bien.
MUY BUENAS TARDES
Tras una mañana cargada de Fórmula 1, llega la hora de acabar con las sesiones sprint. Turno de la clasificación del Gran Premio de Brasil.