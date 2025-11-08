F1 2025 hoy, en directo: Clasificación del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1

CARLOS SAINZ, A POR EL TOP 10 Tras el desastre de clasificación sprint de ayer, el madrileño necesita un buen resultado para optar a los puntos mañana. No está siendo el mejor de los fin de semanas para Williams, pero aún así esperan regresar a la zona de puntos. Compartir en X

