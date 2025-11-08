El factor que dispara las opciones de Alonso de sorprender en el Gran Premio de Brasil: "Es incierto..."

El asturiano firmó una clasificación increíble para la carrera corta. Partirá desde la quinta posición pero hay un aspecto que podría darle opciones de todo.

A pesar de que su atención está puesta en 2026, Fernando Alonso sigue intentando cosechar los mejores resultados esta temporada. En Brasil, el asturiano volvió a firmar una clasificación fantástica, de las mejores de la temporada. Fernando saldrá quinto en la 'sprint' pero existe un factor que puede convertir la carrera corta en un auténtico caos.

Es en esos momentos de locura en los que Alonso se desenvuelve a las mil maravillas, sobre todo si aparece la lluvia. El bicampeón es muy potente con la pista mojada y sus opciones de conseguir un gran resultado se disparan teniendo en cuenta que todo se iguala.

Mike Krack es consciente del papel que pueden jugar las precipitaciones en el circuito de Interlagos. El directivo de Aston Martin cree que Fernando puede dar la sorpresa en la 'sprint' del GP de Brasil: "Una muy buena clasificación. Si me lo hubieras dicho ayer lo hubiéramos aceptado. Si miras la hoja de tiempos de la SQ2, nos hubiera gustado tener más, pero esta es la naturaleza de la Fórmula 1, siempre quieres más".

"Pero tenemos que estar contentos con el resultado. Mañana la meteorología es incierta, así que es bueno empezar arriba y necesitamos todos los puntos que podamos conseguir. Me quito el sombrero ante ambos pilotos, un gran trabajo por parte del equipo, ejecución, todo muy bien", ha asegurado Krack en unas declaraciones para 'DAZN'.

La lluvia podría desatar el caos. Es esa situación la que puede abrirle muchas posibilidades a un Alonso que puede dar la sorpresa en Interlagos.