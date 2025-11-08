La ilusión de Alonso con la 'sprint' del GP de Brasil: "Si empiezas con el pie derecho..."

El piloto asturiano firmó una sesión de clasificación estratosférica que le sirve para salir quinto en la carrera carrera corta. Fernando podría dar la sorpresa.

Fernando Alonso devolvió la ilusión a Aston Martin. Todo después de sacar el máximo rendimiento al AMR25 en Brasil para olvidar el mal desempeño vivido en México.

El piloto completó un tiempo inverosímil en la SQ2 que le sirvió para clasificarse a la SQ3 como líder momentáneo de la parrilla. Finalmente, después de la última prueba, saldrá quinto en la 'sprint'.

El ovetense volvió a hacer magia en un circuito plagado de recuerdos en el que ha tenido buenas sensaciones desde los primeros Libres: "Nos hemos sentido bien con el coche desde los Libres 1. Si empiezas con el pie derecho todo es más fácil".

El de Aston Martin analizó la situación de cara a un GP que invita a soñar: "Quizás sobre seco sería más fácil mantener la posición. Pero esperamos un sábado sobre mojado y cualquier cosa podrá suceder".

Además, Lance Stroll, compañero de equipo del asturiano saldrá desde la séptima posición. Una demostración de que el Aston Martin funciona en Interlagos.

"Sin duda, hoy es un buen empujón para todo el mundo. No nos estamos rindiendo y seguiremos intentándolo todos los días", sentenció Fernando Alonso después de su logro en declaraciones a 'Dazn' .