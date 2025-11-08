Ahora

Perdió el control... por culpa de Norris

¡Golpe al Mundial! El dramático accidente de Oscar Piastri en la sprint del GP de Brasil

El piloto australiano de McLaren perdió el control de su monoplaza al pisar un charco de agua provocado por su compañero de equipo unos segundos antes.

El accidente de Piastri en Brasil

Oscar Piastri está viviendo uno de sus peores momentos de la temporada. El problema es que esto llega justo en el tramo final de la temporada. Tras perder el liderato del Campeonato en el pasado Gran Premio, ahora continúa perdiendo terreno.

El australiano rodaba en el 3º puesto, en la batalla por todo junto a Antonelli y Norris. Alrededor de la vuelta 8, Norris pisó algo más de lo normal el piano interior de la curva 3, salpicando agua a la pista. Justo por detrás llegó Piastri, que volvió a pasar por ahí y perdió el control de su coche.

Acabó yéndose al muro, chocando con el alerón trasero junto al muro, quedándose fuera de combate y perdiendo ocho puntos en el Campeonato tras la victoria de Norris. Otros dos pilotos se fueron fuera de pista en esa misma vuelta.

Hülkenberg y Colapinto chocaron también contra el muro, obligando a desplegar la bandera roja por el peligro que suponían las barreras destrozadas.

