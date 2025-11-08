La "desventaja astronómica" que perjudicó a Alonso en la 'sprint' del GP de Brasil

El asturiano protestó por un factor que le perjudicó a él y que benefició a sus principales perseguidores, los Ferrari. Leclerc terminó superándole en carrera.

Fernando Alonso firmó una 'sprint' muy sólida en el Gran Premio de Brasil. El asturiano consiguió sobreponerse a prácticamente cualquier obstáculo que se le apareció aunque terminó sucumbiendo ante Charles Leclerc en la última vuelta.

Los Ferrari apretaron mucho a Fernando durante la recta final de la carrera. Antes, dos accidentes (en uno se quedó fuera Piastri) en las primeras vueltas, provocó una bandera roja y una resalida en la que Verstappen le arrebató rápido la cuarta plaza a Alonso.

Desde ese momento, la carrera de Fernando consistió más en sobrevivir que en otra cosa. Tanto Leclerc como Hamilton le pisaron los talones durante gran parte de la carrera. Fernando solo pudo evitar que le adelantara el británico, Charles le arrebató la quinta plaza a falta de muy pocas vueltas.

Todo en una 'sprint' en la que Alonso reveló una gran desventaja que le perjudicó: "Ha sido más un sufrimiento que una diversión, porque creo que fuimos encontrando zancadillas un poco en toda la sprint. Primero las casillas de la posición 5 y 7 estaban totalmente mojadas y todas las casillas del 2, 4 y 6 estaban secas, así que hemos tenido una desventaja astronómica en la primera salida".

"Creo que Hamilton y Leclerc, que salían 8 y 11, llegaron a nosotros en la primera curva, así que eso ya fue un poco salir con el pie torcido. Y luego habíamos apostado por los medios, que pensábamos que iban a tener más durabilidad para las 25 vueltas o 24 que eran la sprint, y cuando vimos que salían algunos con las blandas, pues creíamos que podíamos tener una oportunidad en la sprint de sumar más puntos o de adelantar", reconoció Alonso en 'DAZN'.