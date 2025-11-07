La Fiscalía y las acusaciones particulares en el caso 'CryptoSpain' piden el ingreso en prisión para Álvaro Romillo por riesgo de fuga

Los detalles El criptoempresario ha expresado su intención de colaborar con la justicia y ha intentado explicar la naturaleza de sus fondos en Portugal y en Singapur, donde se le ha encontrado una cuenta con 29 millones de euros.

La Fiscalía y las acusaciones particulares en el caso 'CryptoSpain' han pedido el ingreso en prisión provisional para Álvaro Romillo por riesgo de fuga, según han informado fuentes presentes en la declaración a laSexta.

Romillo ha contestado a todas las partes, salvo a las acusaciones particulares, que defienden a los afectados. Además, el criptoempresario ha expresado su intención de colaborar con la justicia y ha intentado explicar la naturaleza de sus fondos en Portugal y en Singapur, donde se le ha encontrado una nueva cuenta con 29 millones de euros.

El empresario, conocido como 'CryptoSpain', ha negado los descuadres y las irregularidades y ha asegurado que no ha hecho gestiones para disponer de los bienes. Asimismo, ha defendido que no tiene estudios ni formación de ningún tipo y ha repetido una y otra vez que se movía de país en país para no tributar en ninguno.

La Guardia Civil detuvo este jueves a Álvaro Romillo en el marco de la investigación que se sigue contra el empresario por una presunta macroestafa con miles de afectados. El arresto se produjo en un hotel cercano a la Audiencia Nacional, según confirmaron a laSexta fuentes próximas al líder del chiringuito de criptomonedas, para asegurar su presencia en la comparecencia judicial que tenía este viernes, cuando estaba previsto que que le interrogase el juez José Luis Calama, que le investiga por una supuesta estafa piramidal con criptomonedas a través del chiringuito financiero Madeira Invest Club (MIC).

Precisamente, la Guardia Civil entregó al juez un nuevo informe, al que tuvo acceso esta cadena, que recogía que se ha detectado un desvío de criptomonedas por valor de 7,5 millones de dólares a cuentas de usuario personales que Romillo y Borja Lara -a quien los investigadores sitúan asimismo a la cabeza de la estafa- en distintos Exchange, desde varias de las direcciones de criptomonedas que el MIC puso a disposición de los perjudicados para que estos enviaran fondos.

Los agentes han hallado "numerosos indicios de la existencia de una organización criminal" compuesta tanto por miembros del equipo del MIC como por personas del círculo familiar de Romillo, con "una red compleja de sociedades interpuestas, cuentas bancarias y activos de diferente naturaleza en distintas jurisdicciones", con flujos de capital entre sí, que "aparentemente, carecen de justificación económica coherente con las actividades del MIC".

A juicio de los investigadores, "la magnitud y dispersión de estas estructuras evidencian la planificación y sofisticación del entramado societario, cuyo propósito no es solo la comisión de una estafa piramidal, sino también ocultar el origen ilícito de los fondos obtenidos y dificultar la identificación de los beneficiarios reales".

El instructor, señala la agencia EFE, aprecia en esta causa posibles delitos de estafa agravada, blanqueo y organización criminal, con un perjuicio denunciado por las acusaciones que supera los 11 millones de euros, pero que podría rebasar los 300 millones, y un número de afectados que ronda los 30.000.

Financiador de Alvise

Romillo, a su vez, admitió haber entregado una gran cantidad de dinero al hoy eurodiputado Alvise Pérez. El agitador ultraderechista está investigado, a su vez, por financiación ilegal, entre otras causas que tiene pendientes con la Justicia. Enemistado ahora con Alvise, Romillo denunció este mismo verano un asalto violento en su vivienda, en el que los atracadores le habrían obligado a transferir 1,2 millones en criptomonedas y se habrían llevado el móvil con el que hablaba con el líder de 'Se Acabó La Fiesta'.

