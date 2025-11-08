Un policía, en estado crítico tras ser disparado por un hombre atrincherado en una 'guardería de droga' en Sevilla

Los detalles Agentes han rodeado la nave, tras lo que uno de ellos ha resultado herido de gravedad y trasladado al hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde está siendo operado de urgencia.

Un policía nacional se encuentra en estado crítico tras sufrir un disparo por parte de un hombre que se mantiene atrincherado en una 'guardería de droga' ubicada en un polígono de la localidad sevillana de Isla Mayor, según han informado fuentes del operativo.

El suceso ha ocurrido en torno a las 7:00 horas, cuando la Policía Nacional ha rodeado la citada nave, situado en el Camino de Toruño, entre Isla Mayor y Aznalcázar, unas instalaciones de las que inicialmente se informó de que se usaban como 'guardería de droga'.

Media hora más tarde, Emergencias 112 Andalucía ha recibido el aviso de que un policía nacional había sido herido de gravedad por un disparo. En ese momento, se ha trasladado hasta el polígono industrial un equipo del '061', que ha evacuado al agente al hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde está siendo operado de urgencia.

En estos momentos, se mantiene en la zona un dispositivo de Policía Nacional, apoyado por Guardia Civil y Policía Local y medios aéreos, mientras el hombre continúa atrincherado en la nave.

Las 'guarderías de drogas' son los lugares donde se guarda mercancía antes de ser llevada otros punto para su distribución. Pueden ser naves industriales, como en este caso, o también viviendas, como chalés.

