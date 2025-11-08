Moreno intenta reforzarse tras el escándalo de los cribados y mira a las próximas elecciones: "Estamos muy motivados"

Los detalles El presidente de la Junta de Andalucía ha asegurado en el 17 Congreso del Partido Popular que está "muy ilusionado" ante su reelección.

Tras un periodo de tensiones y críticas por el manejo de los cribados de cáncer de mama, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se muestra optimista y motivado para afrontar las próximas elecciones. En el 17 Congreso del Partido Popular andaluz en Sevilla, Moreno será reelegido como líder del partido en la comunidad. A pesar de las manifestaciones en su contra, algunos consideran que ha gestionado bien la crisis. Fernando López Miras, presidente de Murcia, ha elogiado la "vía andaluza" de Moreno, destacando su capacidad para dar estabilidad y aplicar políticas liberales que beneficien a la comunidad.

Tras un mes y medio de tensiones, ciudadanos exigiendo su dimisión y la bomba de los cribados del cáncer de mama en Andalucía, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, vuelve a sacar pecho para encarar una nueva carrera hacia las próximas elecciones, por las que se siente "muy motivado".

Así lo ha desvelado este sábado en Sevilla, donde se celebra el 17 Congreso del Partido Popular andaluz en el que será reelegido como presidente del partido en la comunidad. De esta manera, el líder 'popular' estaría intentando pasar página tras protagonizar uno de los mayores escándalos de los últimos años.

Algunos creen que esta ha sido "una crisis importante" en su Gobierno, pero que Moreno "ha tomado las medidas necesarias" y que la cola de manifestaciones y críticas "no le van a afectar en nada". Sin embargo, cientos de mujeres, que viven una auténtica película de terror y siguen esperando respuestas y soluciones, permanecen exigiendo que abandone su puesto.

El dirigente andaluz, que se ha presentado ante los suyos para revalidar el cargo tras unas semanas fatídicas y de altibajos, ha subrayado que están "muy ilusionados y muy muy motivados".

López Miras: "Ha conseguido dar estabilidad"

Mientras, el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, ha manifestado este sábado que la "vía andaluza" de Moreno y la "vía de Madrid" de Isabel Díaz Ayuso son las mismas que la del Partido Popular en España, agrupación que "se prepara para conseguir la mayoría absoluta".

El murciano ha valorado y agradecido al andaluz el trabajo que ha hecho durante los últimos años en una comunidad tan importante como Andalucía para el conjunto de España, y cómo ha "conseguido dar estabilidad, un Gobierno de libertad, desplegar las políticas del PP Partido Popular y ver que funcionan desde la moderación y la centralidad".

Para López Miras, esa "vía andaluza" y la "vía de Madrid" es la misma vía del PP en el conjunto de España: "La de las políticas liberales, bajar impuestos, ayudar a las familias, a los autónomos y a los jóvenes, dar soluciones al problema de la vivienda y hacer que las comunidades crezcan".

De su lado, ha indicado que es un "referente para todos y un objetivo a conseguir" en todos los territorios lograr la mayoría absoluta que Moreno ha conseguido en una comunidad de más de ocho millones de habitantes. "Todos los mecanismos espurios van a intentar utilizarlos contra tu Gobierno", destaca, mientras definen a la candidata socialista como "María Jesús manos quemadas": "Más Moreno y menos Montero. Ha quedado tan achicharrada que todo esto le perseguirá el resto de su vida".

