El padre de 'Checo' Pérez desprecia a equipos como "Sauber o Haas"

"Ya no hay Indycar, ya no hay NASCAR..."

Tras confirmarse el fichaje de Liam Lawson y su salida de Red Bull, la gran pregunta es qué hará ahora 'Checo' Pérez.

Ya no quedan asientos libres en la parrilla de Fórmula 1 y la duda es si el mexicano podrá volver en 2026 de la mano de, por ejemplo, Cadillac.

Esta cuestión se la han planteado a su padre, Antonio Pérez, y el azteca se ha mostrado tajante: su hijo solo volverá al 'Gran Circo' si es con un equipo top.

"Estoy seguro de que la puerta no está cerrada si viene algo muy bueno y muy grande en la Fórmula Uno", ha explicado en declaraciones que recoge 'GP Blog'.

De hecho, desprecia las opciones de equipos de la mitad baja de la tabla: "No creo que Checo vaya a ningún equipo como Sauber, Haas, ¿me entiendes? Checo o firma con un equipo grande o la puerta está cerrada aquí".

Además, el padre de Pérez afirma que el ya expiloto de Red Bull no está interesado en competir en otras disciplinas.

"Ya no hay Indycar, ya no hay NASCAR, ya no hay Le Mans. De eso estoy 100% seguro. Por eso te digo, si no hay un gran equipo, si no hay una gran oferta para Checo Pérez, esta fue su última carrera", ha zanjado.