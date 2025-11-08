Mamdani se postula como la antítesis de Trump: "Es hora de plantar cara a los matones"

¿Por qué es importante? En un momento de máxima polarización en Estados Unidos, el republicano ha iniciado un hilo de amenazas contra el alcalde electo de Nueva York.

En un contexto de polarización en EE.UU., la elección de Zorhan Mamdani como alcalde de Nueva York refuerza las divisiones. Representa la antítesis de Donald Trump, siendo visto por los demócratas como una esperanza para el país. Mamdani, solidario con los migrantes, defiende a Nueva York como una ciudad de inmigrantes, mientras Trump personifica su persecución. El presidente ha encontrado en Mamdani un enemigo, con multimillonarios de su círculo intentando evitar su elección. Trump ha amenazado con recortar fondos federales, pero Mamdani se mantiene firme, enfrentando también la corrupción y discriminación promovida por Trump.

En un momento de máxima polarización en EEUU, la elección de Zorhan Mamdani como alcalde de Nueva York ha venido a demostrarlo todavía más. Es la antítesis auténtica de Donald Trump y los demócratas ya lo ven como la gran esperanza para el país.

La prueba de las dos posiciones bien diferenciadas es la postura del alcalde electo como alguien solidario con los migrantes (como lo es él) mientras que el presidente estadounidense personifica la persecución a los mismos. "Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes. Una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes", aseveraba Mamdani tras su victoria.

Y, en consecuencia, Trump ha encontrado en Mamdani un enemigo. Da fe de ello que más de 20 multimillonarios del círculo cercano al republicano hayan tirado de talonario para evitar que llegara a la alcaldía. "Es comunista, despiadado y sucio", aseveraba Trump sobre el nuevo adversario que ha encontrado.

Así que el republicano ha recurrido a todo tipo de amenazas contra él desde el inicio de la campaña: "Bueno tendremos que arrestarlo". La última, recortar los fondos federales de la ciudad: "No harán falta puentes ni túneles ni todas las demás cosas que se estaban planeando desde Nueva York".

Pero, lejos de achantarse, Mamdani se ha mantenido firme: "Es hora de plantarles cara a los matones que profieren estas amenazas". También ya desafía a los agentes del Servicio de Aduanas e Inmigración (ICE): "Todos se regirán por igual ante la ley. Si la infringen, deberán rendir cuentas".

Hasta ha hecho frente a Trump en su batalla contra las personas trans: "Desplegaremos cientos de abogados para combatir el odio de Trump". Un presidente al que ha señalado como corrupto: "Pondremos fin a la cultura de corrupción que ha permitido a multimillonarios como Trump evadir impuestos".

En definitiva, ha dejado claro que hay Mamdani para rato.

