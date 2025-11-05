Djokovic rompe a llorar al recordar a Pilic, su exentrenador recientemente fallecido

El serbio, tras debutar con victoria en el ATP 250 de Atenas, se emocionó al ver imágenes de su exentrenador cuando era un niño.

Murió hace poco más de un mes

Tras vencer a Alejandro Tabilio en su debut en el ATP 250 de Atenas, torneo que él mismo regenta tras llevárselo de Belgrado, Novak Djokovic vivió uno de los momentos más emotivos de su carrera.

Al tenista más laureado de la historia le pusieron imágenes de Nikola Pilic cuando era un niño.

El serbio no pudo contener la emoción al recordar al que fuera su entrenador entre 1999 y 2003, que falleció el pasado 22 de septiembre.

El croata fue clave en la formación de 'Nole': "Lo siento, pero Niki fue mucho más que un mentor para mí".

"Fue una parte de mi familia. Hoy no sería quien soy sin él", señaló entre lágrimas un Djokovic más que emocionado.