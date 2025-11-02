El conmovedor gesto de Alonso con Bortoleto: "Me mandó una nota de voz diciéndome..."

El brasileño siempre ha sido el 'ahijado' de Fernando y episodios como el que explica Gabriel muestra, una vez más, la gran relación que hay entre ellos.

Fernando Alonso tiene un gran valedor en Gabriel Bortoleto, y viceversa. Ambos pilotos se elogian cada vez que tienen la ocasión. Las buenas palabras que se dedican con cierta frecuencia son una prueba muy evidente de la gran relación que hay entre ellos.

No es solo amistad. Fernando es el mánager de Gabriel pero su relación va mucho más allá. El asturiano ha hecho muchas veces de profesor o maestro del brasileño, mucho más joven, pero también con mucho talento que desplegar al volante.

Prueba de ello, que Bortoleto haya conseguido un asiento en la Fórmula 1 con tan solo 21 años. El joven carioca ha firmado buenas actuaciones con un Sauber que no es ni mucho menos el coche más competitivo de la parrilla. En sus tiempos en Fórmula 3, Gabriel pasó una mala racha de carreras en las que no conseguía ganar.

Sin embargo, el brasileño recibió un mensaje de Alonso que le cambió la mentalidad: "Recuerdo que me envió un largo mensaje de voz diciendo: 'No esperes ganar todas las rondas esta temporada'".

"En algún momento tu rendimiento bajará porque es natural, solo necesitas mantener la cabeza en alto, seguir trabajando y haciendo lo mejor que puedas. Porque cuando uno se acostumbra a ganar, a sumar puntos o a estar en el podio, salir de ese buen nivel de rendimiento nunca es fácil", reconoce Bortoleto en unas declaraciones para 'Racing News 365'.