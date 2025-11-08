Barómetro laSexta | Cerca del 80% de los valencianos valora positivamente la dimisión de Mazón

Los detalles Casi seis de cada diez valencianos prefieren elecciones anticipadas antes que otro pacto PP-Vox.

Un 66,3% de encuestados en el barómetro de laSexta valora positivamente la dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat Valenciana, frente a un 33,6% que la valora de forma negativa.

Por partidos, llama la atención que un 34,6% de votantes del PP que valora de forma positiva ese adiós de Mazón, una decisión que también aplaude un 36,6% de los de Vox.

Si trasladamos la misma pregunta solo a la Comunitat Valenciana, el resultado es abrumador. Y es que casi un 80% de los valencianos encuestados consideran positiva la dimisión del político del PP, frente a un 20,5% que la valora negativamente.

En lo referente a cómo se ha producido la dimisión, un 40,8% de los votantes del PP cree que ha sido en el momento adecuado, mientras que una mayoría del 54,9% de los Vox considera que no debería haberse producido.

Además, más de la mitad de la población (52,2%) valora negativamente que ambos partidos sigan negociando un nuevo president y casi seis de cada diez valencianos prefieren elecciones anticipadas antes que otro pacto PP-Vox. Son datos del Instituto Invymark para laSexta.

