Ahora

Dato abrumador

Barómetro laSexta | Cerca del 80% de los valencianos valora positivamente la dimisión de Mazón

Los detalles Casi seis de cada diez valencianos prefieren elecciones anticipadas antes que otro pacto PP-Vox.

Barómetro Valencia
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Un 66,3% de encuestados en el barómetro de laSexta valora positivamente la dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat Valenciana, frente a un 33,6% que la valora de forma negativa.

Por partidos, llama la atención que un 34,6% de votantes del PP que valora de forma positiva ese adiós de Mazón, una decisión que también aplaude un 36,6% de los de Vox.

Si trasladamos la misma pregunta solo a la Comunitat Valenciana, el resultado es abrumador. Y es que casi un 80% de los valencianos encuestados consideran positiva la dimisión del político del PP, frente a un 20,5% que la valora negativamente.

En lo referente a cómo se ha producido la dimisión, un 40,8% de los votantes del PP cree que ha sido en el momento adecuado, mientras que una mayoría del 54,9% de los Vox considera que no debería haberse producido.

Además, más de la mitad de la población (52,2%) valora negativamente que ambos partidos sigan negociando un nuevo president y casi seis de cada diez valencianos prefieren elecciones anticipadas antes que otro pacto PP-Vox. Son datos del Instituto Invymark para laSexta.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Vox marca las negociaciones para el relevo de Mazón a un PP al que emplaza a decidir ya un nuevo candidato
  2. Turull culpa al PSOE de la ruptura y critica que el foco esté en Junts: "Han incumplido sistemáticamente"
  3. Moreno intenta reforzarse tras el escándalo de los cribados y mira a las próximas elecciones: "Estamos muy motivados"
  4. Un policía en estado crítico tras recibir disparos de un hombre atrincherado en una 'guardería de droga' en Sevilla
  5. El Supremo de EEUU avala que Trump frene los pagos de ayuda de alimentos: hay 42 millones de personas afectadas
  6. Del día del soltero a las rebajas de enero: los españoles se gastarán casi mil euros de media en estas fechas clave