La situación de Mick Schumacher en la Fórmula 1 se antoja cada vez más complicada a medida que va avanzando la temporada. El piloto se desvincularía de la Academia de Ferrari al final de esta temporada, lo que le sacaría automáticamente del equipo Haas y tendría que buscarse un nuevo asiento.

Sin embargo, son muy pocos los huecos libres que quedan y además, Mick no parece entrar en las quinielas de los equipos que aún buscan nuevos pilotos para 2023.

Alpine es uno de los equipos que busca piloto, tras el fichaje de Fernando Alonso por Aston Martin. De hecho, Esteban Ocon ha manifestado en más de una ocasión que le gustaría compartir equipo con Mick.

Sin embargo, la escudería francesa tiene que esperar los movimientos que ocurran en AlphaTauri. Y es que si Colton Herta consigue la superlicencia, acabaría en el equipo italiano sustituyendo a Pierre Gasly, y el piloto francés acabaría en Alpine. Esto provocaría que se le cerraran de golpe dos puertas a Mick Schumacher.

La única posibilidad es que Herta no pudiera llegar a la Fórmula 1, por lo que Gasly podría quedarse en AlphaTauri y que Alpine buscara piloto o al revés, que Alpine fichara a Gasly y AlphaTauri escogiera a su sustituto.

Por tanto, la única opción que quedaría sería la de Williams. La escudería británica se estaría planteando si Nicholas Latifi sigue o no en el equipo, dado que es el peor piloto de la parrilla (e incluso el único que no ha puntuado), pero trae mucho dinero al equipo. Si no continuara, Mick o incluso Daniel Ricciardo tendrían una oportunidad.

Audi entra en escena

A la marca alemana Audi, que ya se anunció que entra de manera oficial a la Fórmula 1, le gustaría tener entre sus filas a un piloto alemán, por lo que Mick estaría en la lista, según informa 'F1 Insider'.

Sin embargo, existe un problema y son los pilotos de Alfa Romeo: Valtteri Bottas y Guanyu Zhou. Ambos tienen contrato en 2023 y Audi no quiere romper eso, por lo que Schumacher tendría que esperar más allá de 2023 para llegar a Audi.

Sobre su situación también ha hablado el jefe de Mercedes, Toto Wolff: "Mick es una gran persona, tiene talento y es rápido. Sólo necesita más tiempo. Si hay un lugar disponible, siempre tomamos al que tiene el mejor rendimiento. Mick definitivamente sería uno de los que tendríamos en nuestro radar".

Así pues, a Mick no le queda más que esperar a que las diferentes piezas vayan encajando para ver si finalmente encuentra un coche para el año que viene o si de lo contrario tendrá que dejar momentáneamente el 'Gran Circo'.