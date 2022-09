"Lo que me gustaría es que Mick corra conmigo, eso está claro. Es un buen amigo mío y estaría muy feliz de trabajar con él. Pero eso no va hacia los oídos de los jefes. Dejaré que ellos decidan": así de tajante se mostró Esteban Ocon la semana pasada en la rueda de prensa del Gran Premio de Bélgica.

El francés, conocida su mala relación con Pierre Gasly, el otro piloto que opta al asiento galo, ya ha reiterado hasta en dos ocasiones su deseo de que el hijo de Michael Schumacher corra con él.

"La gente sabe que mi elección, si alguien me preguntara en el equipo, sería Mick. Mientras no tenga nada planeado para el próximo año", ha incidido en la rueda de prensa del GP de Países Bajos.

"Mick demostró su talento en las categorías inferiores, siempre fue muy rápido. En la Fórmula 1 no es fácil tener un buen rendimiento con un coche que quizás no sea tan competitivo. A mí también me pasó cuando empecé a correr aquí", ha añadido.

"Estoy seguro de que Mick es un buen piloto y podría hacerlo muy bien si se subiera a un coche que es competitivo. En este momento, Alpine lo es. Estas son sólo mis palabras y pensamientos, no me corresponde tomar una decisión que es del equipo. Pero ellos saben que mi preferencia es Mick", ha zanjado.

A falta de conocer la resolución del 'caso Piastri' y su contrato con McLaren, Mick Schumacher y Pierre Gasly son los dos favoritos de Alpine para coger el volante de Fernando Alonso. El primero cuenta con el beneplácito de Esteban Ocon, pero en la marca francesa seguro que cuadra más el actual piloto de AlphaTauri.