Se espera un muy buen fin de semana para Alpine en Italia. Monza, un circuito de baja carga aerodinámica y alta velocidad, se adapta a las condiciones que requiere el A522 para sacar su mayor potencial a relucir.

En la rueda de prensa previa al Gran Premio, Fernando Alonso se ha congratulado del buen momento que vive el equipo: "Estamos en una buena racha, hemos encontrado consistencia. Las últimas diez carreras no estuvieron libres de problemas, porque en Barcelona cambiamos el motor y salimos últimos; y en Austria el coche no arrancó en el esprint y también salimos últimos".

En Monza puede suceder algo similar a Spa con las penalizaciones por cambios de unidad de potencia. Lewis Hamilton y Carlos Sainz serán dos de los rivales del asturiano que arrancarán desde el fondo de la parrilla... lo que da una ligera ventaja a Fernando.

"Estamos en la misma posición que durante todo el año, justo por detrás de los tres equipos ‘top’. Nuestra posición natural es el séptimo y octavo, necesitamos ayuda de los coches de delante. A veces hay penalizaciones, como en Spa, donde salimos terceros en la parrilla; aquí he escuchado que Carlos y Lewis, podemos tener una mejor posición de partida, pero en la carrera terminamos en nuestra posición natural", explica.

No era seguro, pero ante los medios Alonso confirmó que él no penalizará: "No tenemos un paquete o alerón trasero específico para Monza, veremos cómo va el coche. Fue muy bien en Bakú o Spa, no hay razón para que no sea competitivo, pero habrá más carreras en las que seamos rápidos. Como Suzuka o Austin".

Sobre la presión que siente en este momento de su carrera, el ovetense asegura que no le afecta: "Cuando estás en la F1, en general, tienes que rendir. Y si no, las cosas cambian. Es lo mismo para pilotos, mecánicos, diseñadores y jefes. La presión es enorme. Esto no es caridad, es deporte profesional".

"Me encantaría luchar por campeonatos, podios o victorias, pero no tenemos esa posibilidad todavía. Estoy contento con las prestaciones este año y además perdimos unos 40 puntos a principio del año por fiabilidad, y con esos puntos incluso la lucha por el cuarto puesto en constructores con McLaren", ha añadido.

Por último, el bicampeón apunto en qué dos temporadas ha ofrecido su mejor nivel... con apuesta de futuro incluida: "Estoy orgulloso y contento, creo que junto con 2012 son mis dos mejores temporadas. Mejores incluso que las de los títulos, cuando teníamos un coche dominante. Así que 2012, 2022… la siguiente mejor será 2032".