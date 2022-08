Ya es una realidad. Audi aterriza en la Fórmula 1. Pero con un matiz. Porque la marca ha anunciado que será como motorista y nada ha hablado sobre un posible acuerdo con Sauber, que actualmente lo tiene con Alfa Romeo.

Será en 2026 cuando Audi llegue como motorista. Este viernes, en el Gran Premio de Bélgica, se ha realizado una espectacular presentación que ha asombrado al mundo del motor.

Y en esa presentación Audi ha querido dejar varios mensajes a Mercedes, su gran rival. El primero de ellos con el mensaje "los anillos son las nuevas estrellas", refiriéndose al logo de sus rivales.

Y hay más. Porque en el comunicado también hablan del lugar de fabricación de los motores: "Esta es la primera vez en más de un decenio que una unidad de potencia de Fórmula 1 será fabricada en Alemania". Y es que Mercedes, marca alemana, no fabrica en Alemania sino en Inglaterra.

Stefano Domenicali ha celebrado la nueva llegada: "Estoy encantado de dar la bienvenida a Audi a la Fórmula 1, una marca icónica y pionera en tecnología e innovación. Este es un gran momento para nuestro deporte y subraya la enorme fuerza que tenemos como plataforma global sigue creciendo".

"Esta entrada es también un gran reconocimiento a nuestro movimiento hacia los motores híbridos sostenibles en 2026, que son la solución del futuro para el sector de la automoción", afirma.

"Estamos ansiosos de ver el logo de Audi en la parrilla y seguro que escucharemos más detalles sobre sus planes a su debido tiempo", cerró el jefe de la F1.

Rumor has it: Rings are the new stars: Audi joins @F1 in 2026.

