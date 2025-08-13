El Nàstic cancela el fichaje de José Calderón por sus insultos a los catalanes: "Quiero pedir disculpas..."

El futbolista, que no fichará por el conjunto de Tarragona, dio explicaciones anoche en 'El Chiringuito': "Tengo amigos catalanes que no se lo tomaron de la misma forma".

El futbolista José Calderón no fichará por el Nàstic de Tarragona. El club canceló su fichaje por los comentarios que hizo contra los catalanes en el año 2024. El jugador dio explicaciones anoche en 'El Chiringuito' y pidió disculpas por sus comentarios.

En junio del año pasado, tras ascender el Córdoba a Segunda División, José apareció en un vídeo en redes sociales insultando a los catalanes: "Me cago en los muertos de todos los catalanes...".

Ahora ha pedido disculpas por aquellos desafortunados comentarios: "Quiero pedir disculpas a toda la gente que se ha ofendido. Tengo familia catalana, tengo amigos catalanes que no se lo tomaron de la misma forma".

"Estoy sin equipo. Tenía otras opciones, pero decidí ir al Nàstic por el proyecto, por la afición y por la ciudad", contó.

El comunicado del Nàstic

"Después de las valoraciones realizadas en las últimas horas, el club ha decidido no formalizar el fichaje previamente anunciado de José Manuel Calderón Portillo. El club, que representa a una ciudad y a una afición orgullosa de su historia, de su identidad y de sus valores, considera que cualquier incorporación debe estar alineada con el respeto, la unión y la responsabilidad social que nos caracterizan", dice la nota del equipo catalán.