GP de México F1 2025: horario y dónde ver en TV los entrenamientos, la clasificación y la carrera

El 'Gran Circo' aterriza en la Ciudad de México para disputar la primera de las cinco citas que restan para que se resuelva un Mundial en el que puede pasar cualquier cosa.

La vigésima fecha del campeonato de Fórmula 1 llega con el Mundial al rojo vivo. Max Verstappen firmó un fin de semana perfecto en Austin para reducir la distancia con respecto a los 'papaya'.

Ahora, el neerlandés se encuentra a 26 puntos de Lando Norris y a 40 del líder Oscar Piastri. Por otra parte, la distancia entre los McLarentambién se ha ajustado después de que el británico recortara ocho puntos a su compañero australiano tras finalizar en segunda posición el Circuito de las Américas.

Fernando Alonsofinalizaba décimo y sumaba un valioso punto a pesar de conducir un monoplaza sin ritmo. Y Carlos Sainz, después de subir al podio en la 'sprint', tenía que abandonar el domingo al chocar con Kimi Antonelli en un incidente que le costará una sanción de cinco posiciones en la parrilla del GP de México al madrileño.

Horarios y dónde ver el GP de México

El viernes 24 de octubre comenzará el GP celebrado en la Ciudad de México. A las 20:30h serán los Libres 1 y a las 00:00h, ya 25 de octubre en horario peninsular, será el turno de los Libres 2.

La tercera y última sesión de entrenamientos Libres será el sábado a las 19:30 y la clasificación para la carrera del domingo tendrá lugar a partir de las 23:00h.

Una carrera que empezará a las 21:00h y será decisiva para el devenir del campeonato en el 'Gran Circo'. El evento se podrá ver por TV a través de 'Dazn'. Además, la página web de 'LaSextaDeportes' realizará un seguimiento en directo con todas las novedades del gran premio.