Fórmula 1
El astuto plan de Alonso que le permitió puntuar en Austin: "He dejado que Lawson se acercara para..."
El asturiano tuvo que aguantar las últimas vueltas con un neumáticos blandos y puso en marcha una estrategia que le terminó valiendo un punto.
Fernando Alonso sigue con su dinámica positiva sobre el Aston Martin. El piloto español ha conseguido ser décimo en el Gran Premio de Estados Unidos. Una buena posición y un valioso punto que le permite seguir con buenas sensaciones de cara al futuro.
El asturiano no ha tenido una carrera fácil. El Aston no ha mostrado un gran ritmo. A pesar de ello, Alonso ha sabido adaptarse a los distintos momentos de la carrera, especialmente al final, donde ha aguantado en la zona de puntos con los neumáticos blandos.
Fernando ha ideado una astuta estregia para aguantar hasta cruzar la meta: "Dejé que Lawson se acercase un poco. Los neumáticos blandos tenían que hacer 24 vueltas y nunca habíamos hecho ese número de giros. Conservé durante 15 vueltas y las últimas cinco tiré un poco para alejarme de él pensando que igual llegaba Antonelli, pero se quedaron las posiciones estancadas".
Alonso ha reconocido en 'DAZN' que ya piensa en 2026. Quiere el GP de Abu Dabi, última cita del calendario, llegue cuanto antes: "Un punto mejor que nada, pero tampoco pasa nada. Hay que llegar a Abu Dhabi lo más rápido posible y con los menores problemas posibles. Si conseguimos algún punto pues bienvenido, si no pues bienvenido también".
"Esperas que el octavo puede ser posible. Han abandonado dos coches rápidos por delante de nosotros, tanto el Williams como el Mercedes, así que quedar décimo tampoco ha sido una carrera buena para nosotros. Pero bueno, los fines de semana al 'sprint' son así. Desaprovechamos la oportunidad ayer y hoy era más difícil", concluye Fernando.