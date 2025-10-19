El temor de Mclaren con Verstappen que amenaza el Mundial: "Es implacable..."

El piloto de Red Bull se ha convertido en el dominador habitual durante los últimos GP. Una circunstancia que amenaza el control del campeonato para los líderes del 'Gran Circo'.

El piloto del GP de Estados Unidos es Max Verstappen. El neerlandés se ha mantenido intratable durante todo el fin de semana en Austin. Primero obtuvo la 'pole' en la clasificación para la carrera al 'sprint', después ganó una prueba en la que los McLaren abandonaron y, finalmente, volvió a conseguir la pole en la 'qualy' de la carrera del domingo.

Una prueba en la que el líder del Mundial, Oscar Piastri, saldrá desde la sexta posición. Los últimos resultados han provocado que la distancia entre el tetracampeón y Oscar Piastri y Lando Norris se reduzca hasta los 55 y 33 puntos respectivamente. Además, la diferencia podría disminuir más después de la celebración de la carrera en el Circuito de las Américas.

Los acontecimientos han despertado la admiración de McLaren por el piloto de Red Bull y Zak Brown, jefe de la escudería, se rendía ante el número 1 de la parrilla: "Este chico es implacable".

Por otra parte, desvelaba su próxima meta: "Estoy centrado en asegurarme de que no se meta más en el juego de lo que ya está, porque nuestro objetivo es terminar 1º y 2º en el Mundial de Pilotos. No queremos que se interponga en nuestra diversión", concluía el estadounidense en declaraciones recogidas por 'BBCSport'.

Verstappen mete miedo, y mucho, a una escudería que está viendo como su estrategia de dejar luchar libremente a sus pilotos podría desmoronarse en el momento más importante de la temporada.