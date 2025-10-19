McLaren se arriesgará a un nuevo Hamilton-Alonso: "Es un riesgo, como en 2007..."

En 2007, la competencia entre Lewis y Fernando le costó el campeonato a los 'papaya'. Ahora, en 2025, la escudería no intervendrá en la disputa del Mundial.

El abandono de los líderes del campeonato del mundo y la posterior victoria de Max Verstappen en la 'sprint' de Austin han incrementado la emoción en la recta final del Mundial en el 'Gran Circo'.

Sin embargo, la amenaza del neerlandés no va a modificar la estrategia de los 'papaya'. Zak Brown, jefe de la escudería, ha declarado públicamente que ofrecerán las mismas oportunidades a sus pilotos. De esta forma, desde el equipo asumen el riesgo de vivir, con diferentes protagonistas, una reedición del Alonso-Hamilton de 2007 en 2025.

La decisión se justifica en los principios de la escudería. En McLaren priorizan tener dos pilotos capaces de ser campeones del mundo. Por tanto, según el jefe del equipo, ningún corredor recibirá un trato de preferencia.

"Queremos que Norris y Piastri tengan la oportunidad de ganar el campeonato. Eso conlleva cierto riesgo, como en 2007, pero somos conscientes y estamos preparados para que ese sea el resultado. Así es como McLaren quiere competir. Queremos tener dos pilotos capaces de ganar el título" explicaba el jefe de la escudería en rueda de prensa en Austin.

Además, permanece en la retina lo acontecido en el Mundial de 2024, en el GP de Azerbaiyán. Durante ese campeonato, la primera carrera en la que el equipo se posicionó y benefició a Lando Norris fue en Bakú. Sin embargo, la victoria se la llevó Oscar Piastri. Por tanto, en un deporte tan impredecible, lo mejor es dejar que la competición siga su curso a pesar de la amenaza del tetracampeón.