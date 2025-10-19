Un atraco sin heridos en el Louvre obliga a cerrar el museo durante todo el día

¿Qué ha pasado? Según cuentan los medios franceses, los ladrones llegaron en motos y usaron un montacargas para llegar a la primera planta del museo y acceder rompiendo una ventana.

El Museo del Louvre cerró sus puertas el domingo debido a un atraco ocurrido durante su apertura, según confirmó su cuenta oficial en X. La ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, detalló que el robo se produjo a las 09:45, sin reportes de heridos, y que las investigaciones están en curso. Los ladrones, que llegaron en moto, utilizaron un montacargas para acceder al interior del museo y sustrajeron joyas de valor aún indeterminado. El Louvre, el museo más visitado del mundo, enfrenta problemas de saturación, lo que ha motivado un proyecto de remodelación anunciado por el presidente Emmanuel Macron.

El Museo del Louvre ha tenido que cerrar sus puertas durante todo el día. Durante toda la jornada del domingo. El motivo, un atraco en el momento de la apertura. Así lo ha confirmado la propia cuenta del museo, que hace mención a "razones excepcionales" para explicar la razón del cierre.

"El Museo del Louvre permanecerá cerrado durante el día de hoy por razones excepcionales", han compartido desde la cuenta oficial del museo en X.

Rachida Dati, ministra de Cultura de Francia, ha dado más detalles al respecto, indicando que el hecho se ha producido al abrir el museo y que se ha desplazado al lugar.

"Esta mañana se ha producido un robo en la apertura del Museo del Louvre. No se han reportado heridos", ha expuesto la ministra gala.

Además, Dati ha confirmado que las investigaciones sobre qué es lo que ha ocurrido "están ya en curso".

Tal y como dice Laurent Núñez, ministro del Interior de Francia, el atraco se produjo en apenas siete minutos y los ladrones sustrajeron joyas por "un valor patrimonial e histórico inestimable".

"Tengo una gran confianza en que muy rápidamente encontraremos a los autores y, sobre todo, los bienes robados", ha afirmado en una entrevista en 'France Inter'.

BFMTV afirma que los atracadores llegaron en moto a eso de las 09:45 y que usaron un montacargas para subir a la primera planta y romper las ventanas para poder así acceder a su interior. Una vez con el botín, salieron por el mismo lugar y huyeron en los mismos transportes en los que llegaron.

El Louvre es el museo más visitado del mundo y por él pasaron 8,7 millones de personas el pasado año. Ante los serios problemas de saturación, con una estructura de acogida diseñada en los años 1980 con la famosa pirámide concebida para cuatro millones de visitantes, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció en enero pasado un gran proyecto de remodelación. Ese proyecto contempla un nuevo acceso en el patio conocido como Cour Carrée.

