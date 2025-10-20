GP de Malasia de MotoGP: horarios, fechas y dónde ver la carrera en Sepang

El campeonato del mundo en la categoría reina encara las últimas fechas de la temporada. Después de la sorprendente victoria de Raúl Fernández en Australia es el momento de cerrar la gira asiática.

El fin de semana del 24 al 26 de octubre será momento para que se celebre el GP de Malasia de MotoGP. Una semana después del sorprendente GP de Australia en el que 'Pecco' Bagnaiatocó fondo y perdió el tercer escalón del podio en la clasificación del Mundial ante Marco Bezzecchi, llega la antepenúltima fecha de la temporada.

Un evento que cerrará la gira asiática donde la emoción se dispara ya que la ausencia de Marc Márquez, lesionado en Indonesia, abre la puerta de las sorpresas. En Phillip Island fue Raúl Fernándezel que logró una histórica victoria. En Sepang, habrá que esperar para ver quién es el piloto que conquista Malasia este 2025.

Horarios y dónde ver

La sesión de clasificación del fin de semana comenzará el sábado 25 a las 4:10h con laQ1. Poco después, a las 5:15h, está previsto que los pilotos con mejores marcas definan sus posiciones en la parrilla de salida en la Q2.

A las 09:00h será el momento de la carrera al 'sprint'. La prueba se celebrará a 10 vueltas, la mitad de las que se recorrerán en la carrera del domingo (20 vueltas) que se disputará a las 08:00h.

El GP de Malasia se podrá ver por TV a través de 'Dazn'. Además, la página web de 'laSexta Deportes' ofrecerá un seguimiento en directo de las carreras así como una amplia cobertura con las últimas novedades que sucedan en Sepang.