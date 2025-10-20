Verstappen tilda de "idiotas" a todos los que predijeron su remontada

El neerlandés vuelve a ver opciones de conquistar su quinto título aunque asegura que no se hubiera creído estar en esta situación hace unos meses.

Max Verstappen vive una realidad completamente distinta a la de hace unos meses en la Fórmula 1. El tetracampeón del mundo se veía completamente fuera de la lucha por el Mundial pero una racha de tres victorias en cuatro carreras le ha colocado muy cerca de los McLaren.

Tanto Oscar Piastri como Lando Norris se veían completamente solos en una pelea en la que la escudería decidía "dejarles correr". Sin embargo, varios errores de ambos han terminado por provocar que Verstappen esté a tan solo 40 puntos del líder, Piastri.

El australiano fue quinto en el Gran Premio de los Estados Unidos. Norris le recortó puntos siendo segundo y Verstappen hizo lo propio cruzando la línea de meta en primer lugar. Con cinco grandes premios aún por disputarse (dos 'sprints' incluidas), Max mete miedo, y mucho, a McLaren.

Sin embargo, el de Red Bull ha dejado un mensaje muy llamativo sobre los que confiaron en que podía llegar con opciones de luchar por el título al final de temporada. Le preguntaron si habría creído a alguien que le hubiera dicho que iba estar así: "¡No! le habría dicho que era un idiota".

"Encontramos un buen camino con el coche. Así de simple. Por supuesto, pusimos algunas mejoras en el monoplaza, pero también lo entendimos un poco mejor, dónde queríamos que rindiera mejor. Cada fin de semana intentamos conseguirlo. Algunos grandes premios son mejores que otros, pero en general ha sido mucho más sencillo en los últimos fines de semana en comparación con las carreras anteriores", ha reconocido Verstappen en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.