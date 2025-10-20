Las cuentas de Max Verstappen para ser campeón de Fórmula 1

Tras el GP de Estados Unidos, el neerlandés está a 40 puntos del líder, Oscar Piastri, con 146 unidades aún en juego.

Max Verstappen arrasó este fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos celebrado en Austin.

El tetracampeón del mundo logró la pole, la minipole y ganó la sprint y la carrera del domingo, recortándole bastantes puntos a los McLaren.

A falta de cinco citas para concluir la presente temporada de Fórmula 1, Verstappen está a40 puntos de Piastri y a 26 de Norris.

Entre México, Brasil, Las Vegas, Catar y Abu Dabi, con dos sprints en Interlagos y Losail, hay 146 puntos aún en juego.

Max le ha recortado 64 unidades a Oscar en los últimos cuatro Grandes Premios, permitiéndole depender de sí mismo en la recta final de año.