El llamativo mensaje que manda Alonso con Aston Martin sobre 2026: "En 17 años..."

El asturiano ha dejado claro que ya piensa en el Mundial del año que viene y que hay que llegar al GP de Abu Dhabi lo "antes posible".

Fernando Alonso ha vuelto a firmar una gran actuación sobre el Aston Martin. Nuevo top-10 para conseguir un punto con un monoplaza que no ha mostrado un gran ritmo en ningún momento de la carrera.

Sin embargo, el significado de estas pruebas para Alonso ya empieza a ser bastante poco importante. Fernando está centrado en 2026. Tiene claro que es donde hay que poner toda la atención, el riesgo, el talento y el trabajo.

De eso no dudo y es por eso que ya deja claro que su objetivo es quitarse de encima esta temporada presente y empezar a trabajar con total dedicación en la campaña que viene. El bicampeón ha vuelto ha hablar sobre los planes de Aston en 2026.

Con el cambio de reglamento, la escudería, junto con Fernnado, pretende dar un paso al frente en términos de rendimiento y poder terminar luchando por victorias. Alonso tiene claro que deben poner toda la carne el asador en la que ya ha reconocido que puede ser su última temporada en la Fórmula 1.

Fernando ha expresado en los micrófonos de 'DAZN': "Tenemos muchas cosas que hacer para 2026: gente nueva, nuevo motorista...Vamos a tener más trabajo que los demás equipos. Es el primer cambio de motor en 17 años en el equipo".

El bicampeón parece que tiene ya toda su atención puesta en el año que viene. Tiene claro que puede tener una gran oportunidad para volver a ganar en la Fórmula 1 y hace especial inciso en el cambio de motor que tendrá el Aston Martin. Un gran cambio que llevará trabajo pero que podría ser decisivo.