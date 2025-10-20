Dura sanción a Carlos Sainz por chocar contra Antonelli en Austin

La FIA ha impuesto un castigo al madrileño de cinco posiciones para la parrilla del Gran Premio de México 2025.

Tras su tercer puesto en la sprint del sábado, Carlos Sainz arrancó el Gran Premio de Estados Unidos rebosante de confianza.

Sin embargo, en la séptima vuelta, mientras luchaba por la séptima posición con Andrea Kimi Antonelli, el '55' bloqueó en la curva 15 y tocó al piloto de Mercedes.

Sainz se retiró y el italiano se fue a la última posición, por lo que todo apuntaba a que la FIA tomaría cartas en el asunto.

Tras escuchar la versión de ambos tras la carrera, los comisarios decidieron imponer una sanción al de Williams de cinco posiciones para la parrilla del Gran Premio de México.

Además, Carlos recibe dos puntos en la superlicencia, sumando cuatro en los últimos 12 meses.

"Los comisarios deportivos determinan que el piloto del coche 55 ha sido el principal responsable de la colisión y aplican la penalización correspondiente. Dado que el piloto sancionado no ha terminado la carrera, se le impone una penalización de parrilla que iguale una sanción de 10 segundos", reza el comunicado de la FIA.

"En ningún momento antes del vértice el eje delantero del coche 55 estuvo en paralelo o por delante del retrovisor del coche 12, así que, de acuerdo con las directrices de pilotaje, el coche 55 no tenía derecho a que se le dejara espacio en el vértice", añade.