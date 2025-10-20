Aston Martin desmiente a Fernando Alonso: "Demasiado autocríticos..."

Mike Krack, el jefe de pista de Aston Martin, dice que no están tan mal como dijo Fernando después del Gran Premio de Estados unidos de este fin de semana.

Dijo Fernando Alonso después de conseguir los puntos en el Gran Premio de Estados Unidos, décimo, que el Aston Martin ha sido el noveno coche, es decir, el penúltimo de toda la parrilla. Pero en el equipo no están de acuerdo y creen que el asturiano está siendo "demasiado autocrítico".

Así lo ha dicho Mike Krack, jefe de pista, en palabras que recoge 'Motorsport' este lunes: "Creo que a veces somos demasiado autocríticos. También hay que recordar celebrar las cosas positivas".

"Fue muy bueno contar con el gran trabajo de la fábrica y del garaje. Fue realmente justo, pero creo que salió bien. Esto demuestra lo importante que es estar preparados. Hay que revisar esos análisis en detalle. Algunos usan blandos, otros medios, otros duros... Tenemos que ver los datos antes de decir realmente dónde estamos en ritmo", dice el que fuera jefe de equipo, puesto que ahora ocupa Andy Cowell.

Dependerá del circuito para saber cuál es el rendimiento del Aston Martin: "Sabemos dónde estamos. Hay circuitos donde rendimos mejor y otros donde sufrimos más. Lo importante es puntuar siempre que se pueda".

"Si cada vez que no ganas eres demasiado autocrítico, en 24 carreras se hace demasiado largo. Cuando consigues un punto o varios, hay que tomarse un respiro. Y luego, al día siguiente, volver a buscar la perfección", apunta Mike Krack.

La realidad es que el coche no estaba para esos puntos que logró Fernando. Una vez más. Maximizó y se coló en la décima posición. Lance Stroll, otra vez por detrás de él y fuera de los puntos: decimosegundo.