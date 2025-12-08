Ficharle es sinónimo de mejorar: la tremenda estadística de Sainz que revela su increíble valor como piloto

El madrileño presenta unos datos increíblemente sólidos en su rendimiento. Su llegada supone siempre una mejora de la escudería a largo plazo.

Puede que Carlos Sainz no sea el piloto más rápido o el más agresivo. Sin embargo, el de Williams ha demostrado con creces tener talento y determinación para rendir en el 'Gran Circo'.

De hecho, si se analizan las estadísticas, se podría estar ante el piloto cuya llegada a una escudería influye más a largo plazo. Las cuentas son claras, si fichas a Sainz tarde o temprano terminas subiendo escalones en el Mundial de Constructores.

El primer ejemplo que se encuentra es Renault (ahora Alpine). Carlos llegó a la escudería francesa en 2017. Un año antes, ocupaba el penúltimo lugar del la clasificación de escuderías. Sainz se marchó en 2018 rumbo a McLaren dejando el equipo en el cuarto puesto.

La escudería británica se beneficiaría también de la consistencia del madrileño en resultados. Sainz se convirtió en piloto 'papaya' en 2019, cuando un año antes el equipo había quedado sexto en el Mundial. Dos temporadas después, McLaren terminó en tercer lugar.

El buen trabajo de Sainz le llevó a Ferrari, donde también generaría un impacto más que positivo. La escudería italiana finalizó en sexto lugar en 2020. Cuatro años más tarde, se disputó el Mundial de Constructores en la última carrera con McLaren. Terminaron siendo subcampeones.

Williams ha sido el último ejemplo de una regla que encumbra el rendimiento de Sainz. La escudería británica ha escalado cuatro puestos en el Mundial (de noveno a quinto) en la temporada del debut de Carlos.