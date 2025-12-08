La llamativa reflexión de Piastri después del Mundial de Norris: "No se convertirá en Superman"

El australiano sacrificó sus opciones para que Lando tuviera un 'escudero' durante la carrera. Tras el título del británico, Oscar no ha dudado en lanzar un mensaje claro.

Lando Norris conquistó su primer mundial de Fórmula 1 en Abu Dhabi. El británico era uno de los tres candidatos al título junto a Max Verstappen y a Oscar Piastri, su compañero de equipo.

Todo se decidió en una carrera en la que Lando contó con la imprescindible colaboración de Oscar. McLaren ideó una estrategia con la que Piastri se despedía virtualmente de sus opciones de ser campeón a cambio de que Norris contara con un 'seguro' en la carrera.

El australiano entendió, a su manera, que era la manera más factible de que la escudería asegurara la consecución del título. Tras la carrera, Oscar dejó una llamativas palabras en las que felicitó a su compañero y dejó un mensaje claro a McLaren. Espera, para 2026, que haya una total impacialidad.

"Para mí, obviamente ha tenido una gran temporada este año y es un campeón merecido, pero sigue siendo Lando Norris, no es que se haya convertido en Superman. Así que no creo que eso cambie nada. Espero, obviamente, total imparcialidad por parte del equipo y cierta igualdad de ahora en adelante, y no tengo ninguna preocupación de que eso vaya a cambiar en absoluto", aseguró Piastri en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Oscar no tuvo problema en reconocer que Lando era merecido campeón del mundo: "Pero sí, creo que claramente Lando ha tenido una temporada muy fuerte este año y, en última instancia, hizo un trabajo mejor".