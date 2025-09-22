McLaren asume que sus pilotos son vulnerables: "Claro que Verstappen es candidato al título"

Andrea Stella, jefe del equipo McLaren, dice que lo de Monza y lo de Azerbaiyán no ha sido casualidad: "No olvidamos quién es Max".

Oscar Piastri, contra el muro; Lando Norris, atrapado en la séptima posición. Así finalizó el fin de semana de McLaren en el Gran Premio de Azerbaiyán. Un auténtico desastre teniendo en cuenta que Max Verstappen ha vuelto a sumar 25 puntos por segunda carrera consecutiva.

Y en McLaren asumen que el neerlandés se ha metido de lleno en la pelea por el mundial. Sobre todo porque sus dos pilotos no están aprovechando las oportunidades que tienen ante ellos.

Esto dice Andrea Stella en palabras que recoge 'Motorsport' este lunes: "La conclusión que hemos sacado de la carrera en Monza, y la forma en que lo hemos evaluado internamente y ajustado nuestra mentalidad para el último tercio de la temporada, es que el rendimiento de Red Bull en Monza no debe considerarse una excepción".

"Red Bull es absolutamente un serio candidato para ganar carreras y un serio aspirante al campeonato de pilotos", dice el jefe de los papaya.

Además, medirse a Max no es cualquier cosa: "No debemos olvidar quién es Max Verstappen: el campeón mundial de los últimos cuatro años. En un coche rápido. Como ya dije: habrá carreras en las que McLaren no tenga ventaja competitiva".

Max podría aprovecharse también de que los McLaren se roben puntos entre ellos: "A veces Lando sumará más puntos, otras veces Oscar. Así que se quitan puntos entre ellos. Somos muy conscientes de eso, pero los dejamos competir, porque ambos tienen derecho a perseguir sus ambiciones".

"Así que sí, Verstappen y Red Bull siguen absolutamente en la lucha por el campeonato", dice para terminar Andrea Stella.