La llamativa petición de una leyenda del tenis a Alcaraz y Sinner: "Lo que el tenis necesita..."

Billie Jean King, icono del deporte de raqueta, cree que un tercer oponente en la rivalidad entre Carlos y Jannik obligaría a ambos a elevar aún más su nivel de tenis.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner están copando casi cualquier opinión que se está llevando a cabo en el tenis. El dominio del español y del italiano está siendo soberbio en un circuito profesional que no parece tener otros jugadores que puedan hacerle frente a los número uno y dos del mundo.

Desde la final del US Open, son muchos los iconos o leyendas que han fantaseado con la posibilidad de que en futuro aparezca un tercer tenista que pueda seguirles el ritmo. De momento, como es evidente, no lo hay.

Sin embargo, ya pasó con Rafa Nadal y Roger Federer algo parecido. El manacorí y el helvético dominaban el panorama tenístico en la segunda mitad de la primera década de los 2000 pero apareció Novak Djokovic cuando nadie esperaba que alguien pudiera estar a la altura de Rafa y de Roger.

Billie Jean King, extenista y aun auténtica leyenda del tenis, alaba la superioridad de Alcaraz y Sinner pero pide que entre un tercer jugador en esa rivalidad: "Es justo lo que el tenis necesita, el circuito masculino ha tenido suerte en los últimos 20 años y haría falta una rivalidad así en el femenino. Recuerdo los duelos entre Navratilova y Evert, que jugaron 80 veces juntas y que fue una rivalidad histórica, creo que no se valora lo suficiente".

"Si llegara un tercero en la ecuación, como pasó con Djokovic, sería aún mejor. Un rival que les ayude a empujarse el uno al otro. Solo imaginate en ganar a Nadal en Roland Garros, 14 títulos, ¿de verdad?. Cuando Borg ganó seis la gente pensó que nadie se iba a acercar a eso, pero 14? Es increíble", concluye la extenista en unas declaraciones que recoge 'Eurosport'.