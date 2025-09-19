Las claves del caso Negreira en 'El Chiringuito': "La estrategia de Javier Enríquez es desmarcarse de su padre"

Alfonso Pérez Medina, jefe de Tribunales de laSexta, da las claves del caso Negreira después de las declaraciones de Sandro Rosell y de Bartomeu, expresidentes del FC Barcelona.

Este jueves declararon en Barcelona por el caso Negreira los expresidentes Josep María Bartomeu y Sandro Rosell... y también Javier Enríquez. Y en 'El Chiringuito' dieron las claves del caso. Lo hizo Alfonso Pérez Medina, jefe de Tribunales de laSexta.

"Tanto Rosell como Bartomeu han reconocido los pagos. Y eso es muy importante. Esos 8,4 millones de euros que el Barça le pagó a Negreira. Han dicho que era como una contraprestación por esos supuestos informes", cuenta Alfonso a las preguntas de Josep Pedrerol.

El hijo de Negreira ha defendido que él sí hizo esos informes: "Enríquez Romero ha dicho que él hizo esos supuestos informes de dos o tres páginas, con faltas de ortografía, que eran sobre vaguedades... esos informes él dice que cobró 60.000 euros. Hay una gran diferencia. ¿Dónde están el resto de informes, de vídeos?".

"Su estrategia es desmarcarse de su padre. Sorprende que él diga que a pesar de estar en esas empresas familiares, que él no sabía la cantidad de dinero que entra", sentencia Medina.