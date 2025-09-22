El salvaje finiquito que Red Bull le pagará a Christian Horner por su despido

El exjefe de la escudería ha terminado de cortar los lazos con el que ya es su exequipo después de 20 años históricos y recibirá una abrumadora cantidad de dinero como finiquito.

La ruptura entre Christian Horner y Red Bull es definitiva. El británico ya había abandonado la dirección pero mantenía un vínculo con la escudería que ha terminado de cerrarse después de la última victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Azerbaiyán, la segunda consecutiva del neerlandés.

La gran incógnita que quedaba por resolver en torno a lo que ha sido el culebrón del verano en el 'Gran Circo' es la cantidad de dinero que iba a recibir Horner por parte de Red Bull después de ser despedido tras veinte años de historia al frente del equipo.

La cifra, que podría haber sido incluso superior en el caso de que Horner hubiera mantenido una negociación más ardua si no hubiera tenido el objetivo de volver lo antes posible a la Fórmula 1, asciende hasta los 60 millones de euros de finiquito, según adelanta la 'BBC'.

El magnate ha tenido unas palabras de despedida después del que se produjera el anuncio oficial: "Liderar al equipo ha sido un honor y privilegio. Estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado ysiempre lo llevaré conmigo".

Ahora se avecina un futuro incierto donde un hipotético regreso a la categoría reina se fija durante en el 2026. Con candidatos por todos lados, desde Alpine hasta Cadillac aunque no hay ninguna opción verdaderamente desarrollada.