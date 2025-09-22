El hijo de Negreira tumba la explicación del Barça sobre los ocho millones de euros que pagó a su padre: laSexta accede a las declaraciones

¿Qué ha dicho? Javier Enríquez niega que esa cantidad viniese por los informes que hizo como coach en el club. En este sentido, asegura que solo recibió 70.000 euros por ellos, dejando sin explicación el resto de pagos.

El hijo de Enríquez Negreira tumba la declaración del Barça sobre los pagos que recibió eran por informes por su trabajo como coach en el club. "Ninguna cantidad corresponde a ningún trabajo hecho por mí, que tuviera como objetivo o como cliente final al FC Barcelona", ha defendido, tal y como se puede ver en los vídeos de las declaraciones a los que ha tenido acceso laSexta.

De esta forma, Javier Enríquez niega que los ochos millones que cobró su padre del Barça fueran por los informes, y asegura que lo que cobraba por ellos era una cifra anual mucho menor: "70.000 euros anuales".

Según el hijo de Negreira, era el exdirectivo Josep Contreras, su interlocutor con el club, el que hacía llegar esos informes, siempre en persona y prácticamente a escondidas. "Yo le entregaba impresos los informes, lo que esa una exigencia", subraya, a lo que añade: "Él lo quería impreso en papel, en mano, y se los entregaba en una cafetería".

Por su parte, el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell ha defendido ante la jueza que el equipo ganaba por Messi: "Teníamos un equipazo, y por eso ganábamos todos los partidos". "Messi cogía el balón en nuestro campo, se regateaba a cinco y marcaba un gol. ¿Dónde está aquí el señor Negreira?", ha manifestado. Además, Rosell ha destacado que el club también lo ganaba todo en Europa, y sin la presencia del árbitro español.