GP de Países Bajos de F1 2025: horario de entrenamientos, clasificación y carrera y dónde ver en TV

Tras casi un mes de parón, vuelve la Fórmula 1. Desde el viernes 29 al domingo 31 de agosto en el circuito de Zandvoort vuelven a rugir los motores.

Casi un mes después del GP de Hungría, se acaba el descanso para los pilotos. La F1 regresa y afronta la recta final de la temporada 2025. El circuito de Zandvoort en Países Bajos será el escenario del fin de semana del 29 al 31 de agosto. Esta cita no tendrá carrera a sprint.

Max Verstappen corre en casa y buscará hacerse con la victoria delante de su gente, sin embargo, tendrá por delante a los dos McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris. Sin duda, son los máximos favoritos a una victoria que necesitan ambos ya que están inmersos en la lucha por el título mundial.

Caracterizado por su revirado trazado, el circuito neerlandés regresó al calendario en 2021 y desde entonces solo Verstappen y Norris han conseguido la victoria. También es un escenario de gran recuerdo para Fernando Alonso que no estuvo lejos de ganar en la edición de 2023.

El viernes 29 de agosto comienzan los entrenamientos libres, siendo la primera sesión a las 12:30 horas. La segunda será en horario vespertino a las 16:00 hora peninsular española. Para la tercera habrá que esperar al sábado 30 de agosto como es habitual cuando no hay carrera corta.

A las 15:00 hora peninsular española se celebrará la clasificación que definirá la parrilla de salida del Gran Premio. Es fundamental conseguir una buena posición de partida Dada la dificultad para adelantar. Finalmente, la carrera será a la misma hora el domingo 31 de agosto y se compondrá de un total de 72 vueltas.

La web de laSexta Deportes hará seguimiento especial del fin de semana con el minuto a minuto tanto de la clasificación como de la carrera. En TV se podrá ver en 'DAZN'.