Carlos Sainz, ante su pregunta más difícil: ¿Sería copiloto de su hijo en el Dakar?

Al tetracampeón del Dakar le han puesto en una difícil tesitura durante la previa del Rally de Marruecos.

Carlos Sainz ha sido 7º en el prólogo del Rally de Marruecos, que se disputa del 12 al 17 de octubre.

Durante su comparecencia ante la prensa, al cuatro veces ganador del Touareg le han puesto en una difícil tesitura.

"¿Serías copiloto de tu hijo si te dijese: 'Papá, quiero correr el Dakar'?", le han preguntado al 'Matador'.

Y el piloto de 63 años, que esta edición volverá a correr con el Raptor de Ford, no ha podido ser más sincero: "Ni hablar, para nada".

Además, ha expuesto sus motivos: "No sería sano para nuestra relación y no sería sano para mí".