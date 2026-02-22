El llamativo 'vacile' de Verstappen a Russell: "Que salgan desde 'boxes'"

El neerlandés responde a las quejas del británico sobre el supuesto peligro que podría haber en las salidas este año con la llegada del nuevo reglamento.

Max Verstappen y George Russell son dos candidatos al título esta temporada en la Fórmula 1. Ambos pilotos contarán, con casi total seguridad, con un monoplaza competitivo que les permitirá luchar por victorias y, por ende, estar en la pelea por un Mundial que parece tendrá varios aspirantes.

Sin embargo, la llegada del nuevo reglamento y una nueva manera de funcionar de los coches ha provocado ciertas quejas por parte de los pilotos. Verstappen ya ha asegurado en varias ocasiones que cree que se ha perdido parte de la emoción y que los nuevos F1 se comportan de manera parecida a los Fórmula E.

Russell considera que, por la manera en la que están configurados los coches, podría ser más peligrosa de lo normal la salida en la carrera siendo más probable ver accidentes. Ante estas palabras, Max no ha dudado en responderle con un tono satírico y burlesco dejando evidencia, de nuevo, que su relación con el británico no es la mejor.

"Siempre puedensalir desde 'boxes' si no se sienten seguros", asegura el neerlandés en 'FormulaPassion' refiriéndose a los Mercedes y dejando 'dardo' marca de la casa. A tan solo pocas semanas de que comience la temporada, Max y George se postulan como aspirantes a un título que dará mucho que hablar por la llegada del nuevo reglamento.