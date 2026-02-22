Sánchez, convencido de que las elecciones en Castilla y León serán el "punto y final" del tándem PP-Vox

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno se ha mostrado convencido de que el próximo 15 de marzo frenará al avance de la ultraderecha precisamente en el mismo territorio donde se conformó el primer ejecutivo entre PP y Vox.

Desde hace meses, España vive en una campaña electoral constante, comenzando en Extremadura, seguida por Aragón y ahora Castilla y León. Aunque son elecciones autonómicas, los mensajes son de índole nacional. Pedro Sánchez ha defendido sus políticas progresistas para frenar a la ultraderecha, destacando el simbolismo de Castilla y León, donde en 2022 se formó el primer gobierno del Partido Popular con Vox. Sánchez busca terminar con esta alianza en las próximas elecciones de 2026. A pesar de enfrentarse a un PP cada vez más cercano a Vox, Sánchez afirma que España progresa y critica la negativa de la ultraderecha a medidas como restringir redes sociales a menores. Según el PSOE madrileño, Sánchez es un "animal político".

Desde hace un par de meses, España vive en una campaña electoral constante. Abrió la veda Extremadura, le siguió Aragón y ahora es el turno de Castilla y León. Todas elecciones autonómicas, pero los mensajes que se han lanzado y que se siguen mandando son claramente en clave nacional, partiendo de un Pedro Sánchez que este domingo ha reivindicado sus políticas progresistas para "parar los pies a la ola ultraderechista".

Y es que Castilla y León tiene un valor simbólico. Allí, en 2022, se conformó el primero de los gobiernos que compartieron el Partido Popular con Vox. Bien lo sabe el presidente del Gobierno, que ha calificado ese hecho como la "zona cero". Pero, ahora, quiere convertir la comunidad autónoma en su punto y final: "Hagamos que el próximo 15 de marzo de 2026 sea el punto y final a esos gobiernos del Partido Popular con Vox".

No obstante, para conseguirlo debe enfrentarse a unos 'populares' que cada vez se parece más a los de Santiago Abascal: "El machismo del PP es igual al machismo de Vox". Y, además, a una ultraderecha que sigue imparable en todo del mundo: "Estamos viendo ya los efectos al otro lado del Atlántico del crecimiento de esa ultraderecha: más incertidumbre, más inseguridad, más inestabilidad".

Esa que dice "no", por ejemplo, a la restricción de las redes sociales a los menores de 16 años. La que se ha rendido, dice, al amo Donald Trump: "Lo que está haciendo la ultraderecha al decir 'no' a este tipo de medidas es precisamente reconocer quién es su amo y a qué intereses defiende".

Y ante todo esto, el presidente vuelve a hacerse esa famosa pregunta: "¿Merece la pena? Hombre que si merece la pena. Merece la pena hasta 2027 y más allá". Una que contesta cada vez más convencido de "que España va como nunca y que la oposición miente como siempre".

Porque Sánchez se ha convertido, según el PSOE madrileño, en un auténtico animal político. O, como apuntan en sus redes sociales, en su 'therian' favorito.

