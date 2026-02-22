Irán y EEUU, abocados a un conflicto que se puede tornar bélico mientras las protestas no cesan

¿Por qué es importante? El presidente de EEUU se dio "10 días" de plazo para decidir si atacaba o no al país persa. En enero, tras la brutal represión ciudadana, ya amenazó con lanzar una ofensiva si seguían "las matanzas".

Donald Trump mantiene su atención en Oriente Medio, especialmente en Irán, desde su regreso a la Casa Blanca. Tras un ataque previo, considera una segunda ofensiva, aumentando la presencia militar estadounidense con portaaviones como el USS Abraham Lincoln y el USS Gerald R. Ford. Las protestas en Irán y la represión gubernamental han reavivado las tensiones. Trump ha planteado un ultimátum: negociar sobre el programa nuclear o enfrentar un ataque. El ministro iraní Abbas Araqchi ha expresado disposición para dialogar, pero critica las exigencias unilaterales de Estados Unidos. Trump insiste en que Irán no puede tener armas nucleares, destacando la importancia de un acuerdo significativo para la paz en la región.

Donald Trump tiene su mirada fija en Oriente Medio. En Irán, en un país al que no ha quitado el ojo de encima desde que volvió a la Casa Blanca. Desde, incluso, su primer mandato como presidente de Estados Unidos. El dirigente, que ya ha lanzado un ataque en territorio persa, se está pensando en si hacer o no un segundo. Se está pensando en si volver a bombardear al régimen de los ayatolás.

Se ha dado incluso un plazo de 10 días. Diez de los que ya han pasado varios. Por si acaso, y ante una posible ofensiva, está aumentando la presencia militar estadounidense en la zona con un par de portaaviones. Con el USS Abraham Lincoln, que ya está por la zona, y con el USS Gerald R. Ford, el más grande de toda la Marina de EEUU que ha atravesado el Estrecho de Gibraltar junto a su Grupo de Ataque.

Y es que ha pasado de ser clave en la operación 'Lanza del Sur' y en la captura de Nicolás Maduro a situarse en aguas cercanas al país persa. A un país en el que, de nuevo, ha habido protestas. En el que los estudiantes han salido a las calles para manifestarse contra Ali Jamenei después de todo lo que sucedió en enero, en unas marchas que acabaron con una brutal represión por parte del régimen de Irán.

Las protestas se han producido en diferentes universidades de la capital, como la de Amir Kabir, y también en Mashhad, al noreste del país. Además, en Abdanan, se arrestó a un profesor activista según el grupo de derechos humanos Hengaw.

Entre las proclamas, 'muerte al dictador'. Entre los instantes que se han vivido, momentos de tensión y enfrentamientos entre estudiantes y simpatizantes del régimen iraní. En el recuerdo, los miles y miles de muertos de hace apenas un mes.

Lo que de nuevo hizo encenderse las alarmas en Trump. En un Trump que aparte de estar pendiente del programa nuclear iraní no quitaba ojo a la represión ciudadana. "Nos han dicho que las matanzas están censando y que no hay planes para más ejecuciones", dijo el estadounidense en enero.

En un mes en el que el ataque parecía cercano. En el que Trump dijo que iban a golpear a Irán "donde más les duele" si seguía la represión. En el que afirmó que la acción será "muy contundente" de haber más ejecuciones.

Ahora, el ultimátum está de nuevo en la mesa de Irán. Porque mientras la flota se dirige al lugar él ha dejado claro que solo hay dos opciones. O llegan a un acuerdo sobre el programa nuclear iraní o atacará. El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, se mostraba también este viernes dispuesto este mismo viernes a iniciar negociaciones con Washington, siempre que la Administración Trump deje de lado las exigencias "unilaterales" y se tengan en cuenta las preocupaciones "legítimas" de Teherán.

"Una negociación basada en amenazas, intimidación y exigencias unilaterales e ilegítimas no puede ser eficaz, y la República Islámica de Irán ciertamente no tolerará tales enfoques", expresaba, criticando la postura contradictoria de Estados Unidos.

El ultimatum de Trump

Trump, en sus trece. "O llegamos a un acuerdo significativo o pueden ocurrir cosas malas. Es el momento de que Irán se una a nosotros en un camino que complete lo que hacemos. Si se unen a nosotros será genial, si no lo hacen será también genial pero en un camino muy diferente".

"No pueden tener armas nucleares. Es muy simple, no puede haber paz en Oriente Medio si tienen un arma nuclear", insistió Trump en la primera reunión de la llamada Junta de Paz en Washington.

Y es que Trump no entiende la negativa iraní. Así lo ha afirmado Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos: "Él tiene curiosidad para saber por qué las autoridades de Irán no han capitulado", ha expresado en Fox News.

"¿Por qué, bajo esta presión y con la cantidad de poder marítimo y naval que tenemos, no recurren a nosotros para decirnos que no quieren un arma?", comparte Witkoff sobre las preocupaciones de Trump.

Teherán y Washington han mantenido varias rondas de contactos indirectos en Omán y Suiza, en medio del aumento de las tensiones y el despliegue militar de Estados Unidos en Oriente Próximo.

