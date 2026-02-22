La emotiva reflexión de Alcaraz tras ganar la final en Doha: "Siento felicidad cada vez que..."

El murciano está pasando por un momento de su carrera excelso y dejó un mensaje cargado de emoción después de proclamarse campeón en Doha ante Arthur Fils.

Carlos Alcaraz continúa invicto este 2026. Son doce victorias en doce partidos y dos títulos de dos. El nivel del murciano está siendo inmaculado y el torneo de Doha ha vuelto a ser prueba de ello. Carlitos se alzó con un nuevo trofeo después de vencer a Arthur Fils tras un contundente resultado de 6-2 y 6-1.

El joven tenista francés acabó desesperado al ver que era incapaz de poder generarle algún problema a Alcaraz. Eso fue en gran parte por el extraordinario nivel que mostró el número uno del mundo. Su comienzo de año no habría podido ser mejor y eso es algo que Carlitos valora, y mucho.

"Intento no pensar en nada más que en mí mismo cuando entro en la pista. Ahora mismo siento que amo jugar al tenis, que amo competir. Disfruto cada vez que salgo a pista. A veces no nos paramos a pensar en todo lo que nos pasa. Cuando estás fuera de la competición, y yo he estado lesionado, te das cuenta de lo bonito que es todo esto", aseguró Alcaraz en rueda de prensa.

El número uno del mundo no duda en reconocer lo bien que se lo pasa en la pista: "Disfrutas de lo bonito de este deporte y de la suerte que tienes de salir a pista. Por eso ahora mismo siempre me lo paso bien cada vez que salgo a jugar, por eso me veis feliz, incluso si pierdo un punto o un partido".

A pesar de un nuevo título, Carlitos queriendo más: "Si hablamos de objetivos, obviamente, mis metas son ganar los mayores torneos del planeta, los Masters 1000, los 'Grand Slams'. El próximo es Roland Garros, un torneo del que tengo recuerdos y experiencias increíbles, tengo muchas ganas de volver a jugar allí. Antes de eso, hay muchos torneos especiales que me quiero preparar bien".