De casi todo a casi nada: la caída de Ortega Smith en Vox hasta ser suspendido de la militancia

Javier Ortega Smith, una figura clave en Vox, ha visto cómo su papel se ha reducido significativamente. La dirección del partido ha decidido apartarlo, relevándolo como portavoz municipal en Madrid, medida que él ha rechazado. En respuesta, ha sido suspendido de militancia. Ortega Smith ha expresado su intención de luchar dentro del partido utilizando los mecanismos estatutarios. A pesar de las exigencias de Vox para que abandone su puesto en el Ayuntamiento, él se resiste. Su distanciamiento del núcleo duro de Vox no es nuevo; ya había sido apartado de varios cargos importantes, reflejando una tendencia en el partido de apartar a figuras como Rocío Monasterio o Iván Espinosa de los Monteros.

"Voy a pelear dentro del partido con los mecanismos que permiten nuestros estatutos", avisaba este viernes. Ha dejado claro que no se quiere ir del Ayuntamiento de Madrid, aunque Vox se lo exige: "Sé que algunos han decidido cambiar ese lema de 'luchemos codo con codo' por 'metamos codazos a todo aquel que nos moleste'".

Parece que Ortega Smith molesta a Abascal y a su núcleo más duro. O más bien, que lleva tiempo molestando porque su caída no ha sido de la noche a la mañana. En los últimos años le han apartado ya varias veces. Pasó de ser uno de los pilares del partido a ser relevado como secretario general. También de portavoz adjunto en el Congreso. Luego fue expulsado de la ejecutiva nacional y, finalmente, fue apartado como portavoz del Ayuntamiento de Madrid.

Santiago Abascal dejaba claro tras relevarle del cargo que "la dirección es la que manda", es decir, él mismo. No engaña a nadie, aunque quizás si engaña al discurso que mantenía en sus orígenes allá por 2016: "Los partidos se han convertido, en España, en instituciones muy poco democráticas. Él líder coloca a todos, determina las listas y todos deben al líder su sueldo".

Un partido donde parece que solo da explicaciones quien tiene autorización para ello. El jueves, tras conocerse la decisión, los miembros del partido esquivaban las preguntas emplazando a los portavoces.

Lo que sí está claro es que Ortega Smith se suma a esa lista de apartados del partido sin demasiadas explicaciones como Rocío Monasterio o Iván Espinosa de los Monteros.

