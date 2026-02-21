Ahora

Ruptura en Vox

De casi todo a casi nada: la caída de Ortega Smith en Vox hasta ser suspendido de la militancia

Los detalles El papel del madrileño se ha ido diluyendo con el paso del tiempo de la formación. De ser uno de los pilares del partido, Ortega Smith fue bajando en el organigrama de los ultraderechistas hasta que le han exigido abandonar la portavocía del Ayuntamiento de Madrid.

El diputado de Vox Javier Ortega Smith durante el pleno del Congreso de los Diputados del pasado día 10 de febrero en Madrid
De ser casi todo a casi nada. El papel de Javier Ortega Smith dentro de Vox se ha ido consumiendo hasta apagarse. La dirección del partido le quiere fuera y por eso le relevó como portavoz municipal en el Ayuntamiento de Madrid. Él se negó y la siguiente respuesta fue suspenderle de la militancia de la formación.

"Voy a pelear dentro del partido con los mecanismos que permiten nuestros estatutos", avisaba este viernes. Ha dejado claro que no se quiere ir del Ayuntamiento de Madrid, aunque Vox se lo exige: "Sé que algunos han decidido cambiar ese lema de 'luchemos codo con codo' por 'metamos codazos a todo aquel que nos moleste'".

Parece que Ortega Smith molesta a Abascal y a su núcleo más duro. O más bien, que lleva tiempo molestando porque su caída no ha sido de la noche a la mañana. En los últimos años le han apartado ya varias veces. Pasó de ser uno de los pilares del partido a ser relevado como secretario general. También de portavoz adjunto en el Congreso. Luego fue expulsado de la ejecutiva nacional y, finalmente, fue apartado como portavoz del Ayuntamiento de Madrid.

Santiago Abascal dejaba claro tras relevarle del cargo que "la dirección es la que manda", es decir, él mismo. No engaña a nadie, aunque quizás si engaña al discurso que mantenía en sus orígenes allá por 2016: "Los partidos se han convertido, en España, en instituciones muy poco democráticas. Él líder coloca a todos, determina las listas y todos deben al líder su sueldo".

Un partido donde parece que solo da explicaciones quien tiene autorización para ello. El jueves, tras conocerse la decisión, los miembros del partido esquivaban las preguntas emplazando a los portavoces.

Lo que sí está claro es que Ortega Smith se suma a esa lista de apartados del partido sin demasiadas explicaciones como Rocío Monasterio o Iván Espinosa de los Monteros.

