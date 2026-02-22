Serio aviso de Márquez sobre la nueva 'amenaza' al título de MotoGP: "Serán candidatos al título..."

Marc Márquez vuelve por todo lo alto: el más rápido en Sepang 120 días después

El de Cervera, tras terminar la pretemporada, tiene claro quiénes serán los rivales más directos para Ducati en la lucha por el título.

Marc Márquez ha tenido una pretemporada algo complicada. A pesar de que el vigente campeón ha podido firmar buenos tiempos, un virus estomacal ha afectado directamente a su estado físico en unos test en los que se ha ido al suelo en tres ocasiones, por fortuna, sin consecuencias graves.

Marco Bezzecchi ha sido el que mejor tiempo ha marcado en los dos días de test. El italiano, con la Aprilia, es uno de los candidatos a disputarle el título a Márquez esta temporada. Junto a él, el otro piloto que también apunta a pelear de tú a tú con Marc es Álex Márquez.

El de Gresini dispondrá de la misma moto que su hermano. Álex también ha dejado muy buenas sensaciones en los test marcando el mejor tiempo de la jornada del sábado. Marc tiene claro que no se puede confiar y señala cual será la escudería que peleará por el título con Ducati.

"Por supuesto, Aprilia, especialmente con Marco (Bezzecchi), pero no solo Marco porque también Martín con solo un test y Ogura, han dado un paso. Y ya el año pasado Marco terminó la segunda parte de la temporada muy fuerte. Marco fue súper rápido. Así que sí, será un candidato al título desde el principio", ha asegurado el ilerdense en declaraciones recogidas por 'Motosan'.