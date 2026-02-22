La UE pide "total claridad" a Trump tras sus aranceles del 15% al ver contradicciones con el acuerdo comercial con EEUU

El contexto EEUU dice que todos los acuerdos siguen en pie a pesar de la decisión del Supremo y los nuevos aranceles. "Vamos a respaldar estos acuerdos y esperamos que nuestros socios también lo hagan", señala su representante de comercio.

La Comisión Europea ha instado a Estados Unidos a aclarar sus próximos pasos tras la decisión de Donald Trump de imponer un arancel global del 15%. Esta medida es una respuesta al Tribunal Supremo, que invalidó las tasas recíprocas del republicano. La Comisión de Comercio del Parlamento Europeo, liderada por Bern Lange, sugirió suspender el acuerdo UE-EEUU, calificando la situación de "caótica". La Comisión Europea exige que se respeten los compromisos de la Declaración Conjunta de 2025. Los aranceles impredecibles, advierten, socavan la confianza en los mercados globales. Maros Sefcovic inició diálogos con funcionarios estadounidenses para obtener más detalles. La UE busca preservar un entorno comercial estable.

La Comisión Europea ha pedido a Estados Unidos que comunique con "total claridad" cuáles van a ser sus próximos pasos después de la decisión de Donald Trump de imponer un arancel global del 15% como respuesta al Tribunal Supremo. Como represalia a la decisión judicial que ha tumbado las tasas recíprocas impuestas por el republicano al considerarlas ilegales.

Después de que el presidente de la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo, Bern Lange, plantease suspender el acuerdo entre la UE y EEUU pactado en Escocia al considerar que la situación es "puro caos", ahora es la Comisión Europea la que ha pedido explicaciones y la que expresa sus dudas con respecto a los nuevos aranceles.

"La situación actual no propicia un comercio y una inversión transatlánticos justos, equilibrados y mutuamente beneficiosos, tal y como acordaron ambas partes y como se detalla en la Declaración Conjunta entre la UE y EEUU en agosto de 2025", señalan en un comunicado.

E insisten en que "un trato es un trato": "Como principal socio comercial de Estados Unidos, la UE espera que este país cumpla los compromisos establecidos en la Declaración Conjunta, al igual que la UE mantiene los suyos".

"Cuando se aplican de forma impredecible, los aranceles son disruptivos y socavan la confianza y la estabilidad en los mercados globales y generan mayor incertidumbre en las cadenas de suministro internacionales", reza el texto.

Mientras Trump anunciaba sus gravámenes del 15%, Maros Sefcovic, comisario europeo del Comercio, comenzó una ronda de conversaciones con Howard Lutnick, su homólogo estadounidense, y con Jamieson Greer, representante comercial de EEUU, para recabar más información sobre la decisión de Trump. La Comisión Europea, eso sí, no ha dado más detalles al respecto.

"La prioridad de la UE es preservar un entorno comercial transatlántico estable y predecible, actuando al mismo tiempo como punto de apoyo global para el comercio basado en normas", concluye la Comisión.

Por su parte, Jamieson Greer ha asegurado que todos los acuerdos bilaterales que firmó Washington, incluido el de la UE, seguirán en vigor a pesar de los giros de los acontecimientos de los últimos días.

"Vamos a respaldar estos acuerdos y esperamos que nuestros socios también lo hagan", ha declarado Greer en comentarios a la cadena estadounidense CBS sobre los pactos bilaterales acordados por EEUU con la UE y otros países como China o Corea del Sur.

Y ha añadido: "Llevo un año diciéndoles que, ganáramos o perdiéramos, habría aranceles, y que el presidente iba a mantenerlos, y estos acuerdos han sido firmados con el litigio pendiente".

